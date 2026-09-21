С 23 по 25 сентября Красноярск примет промышленников со всей Сибири – что обсудят на форуме

КРАСНОЯРСК, 22 сентября, ФедералПресс. С 23 по 25 сентября в красноярском МВДЦ «Сибирь» пройдет Сибирский промышленный форум – площадка, где производители оборудования, поставщики и представители власти обсудят развитие промышленности региона и внедрение инноваций в производство.