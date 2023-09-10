В ночь с 9 на 10 сентября в итоге атаки БПЛА был уничтожен избирательный участок в Запорожской области, рассказал журналистам зампред ЦИК Николай Булаев.
ЦИК заявил об уничтожении избирательного участка в Запорожье
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Что ж, идёт война. ВОЙНА, а не СВО, как бы нам это ни вдалбливали в голову. СВО была в Казахстане, когда спасали казахскую крысу Токаева. А сейчас против России весь Еврорейх с Австралией, Канадой, Турцией в придачу. Так что это война!
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16 час.
Алина Белова
А как жк урны с бюллетенями, списки избирателей ? Всё пропало ?
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16 час.
В
Воробей
Все списки в компьютерных файлах, которые должны иметь копии.
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11 час.
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