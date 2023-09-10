ЦИК заявил об уничтожении избирательного участка в Запорожье

Владимир Алтайцев

Что ж, идёт война. ВОЙНА, а не СВО, как бы нам это ни вдалбливали в голову. СВО была в Казахстане, когда спасали казахскую крысу Токаева. А сейчас против России весь Еврорейх с Австралией, Канадой, Турцией в придачу. Так что это война!