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ЦИК заявил об уничтожении избирательного участка в Запорожье

ЦИК заявил об уничтожении избирательного участка в Запорожье

В ночь с 9 на 10 сентября в итоге атаки БПЛА был уничтожен избирательный участок в Запорожской области, рассказал журналистам зампред ЦИК Николай Булаев.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Что ж, идёт война. ВОЙНА, а не СВО, как бы  нам это ни вдалбливали в голову. СВО была в Казахстане, когда  спасали  казахскую крысу  Токаева. А сейчас против России весь Еврорейх с Австралией, Канадой, Турцией в придачу. Так что это война!
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16 час.
Алина Белова
А как жк урны с бюллетенями, списки избирателей ?  Всё  пропало ?
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16 час.
В
Воробей
Все списки в компьютерных файлах, которые должны иметь копии.
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11 час.

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