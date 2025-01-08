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Грузия назвала разрушение Западом «глубинного государства» условием перезагрузки отношений

Грузия назвала разрушение Западом «глубинного государства» условием перезагрузки отношений

Разрушение «глубинного государства» в США и ЕС является условием перезагрузки и оздоровления отношений Грузии с Западом, заявил в среду политсовет правящей «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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