Грузия назвала разрушение Западом «глубинного государства» условием перезагрузки отношений

Разрушение «глубинного государства» в США и ЕС является условием перезагрузки и оздоровления отношений Грузии с Западом, заявил в среду политсовет правящей «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
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