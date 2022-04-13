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Блумберг: нефтетрейдер Vitol намерен к концу года прекратить торговлю нефтью из России

Блумберг: нефтетрейдер Vitol намерен к концу года прекратить торговлю нефтью из России

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group намерен к концу года полностью прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами из России, передает агентство Блумберг со ссылкой на письмо представителя компании.

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