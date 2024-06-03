Разрешение применять ЗРК Patriot для поражения наших самолётов над территорией внутри «старых» границ, в отличие от разрешения бить Скальпами, Штормами и Хаймарсами, выглядит смешно и наивно.
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Разрешение применять ЗРК Patriot для поражения наших самолётов над территорией внутри «старых» границ, в отличие от разрешения бить Скальпами, Штормами и Хаймарсами, выглядит смешно и наивно.
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