Мужчина предстанет перед судом за поджог 8 дачных участков в Томске

Суд над мужчиной, подозреваемым в массовых поджогах загородных участков, начнется в ближайшее время. По данным областной прокуратуры, 27-летний Томич подозревается в умышленном уничтожении чужого имущества из хулиганских побуждений.
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