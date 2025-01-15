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Стало известно, на сколько выросла средняя зарплата в Перми за минувший год

Стало известно, на сколько выросла средняя зарплата в Перми за минувший год

Повышение составило 18,1%.Средняя номинальная зарплата в Пермском крае за первые десять месяцев 2024 года достигла отметки в 70,3 тысячи рублей, что на 18,1% выше показателей того же периода 2023 года.

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