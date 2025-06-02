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Авиабаза "Белая" после атаки

Авиабаза "Белая" после атаки

Противник опубликовал спутниковые снимки авиабазы "Белая" в Иркутской области.Заявлено поражение 7 бортов - 4 Ту-95 и 3 Ту-22М3.

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Комментарии
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Александр _
Ну, а чего, давайте всем Героев России присвоим. Они даже маскировочные сети не накинули. Тут, сам Бог велел воспользоваться. Зачем нам самолеты, мы, что реально решимся Берлин бомбить? У нас на Киев коленки дрожать. В случае реальной войны с НАТО мы в первый день останемся без ядерной триады и будут нас брать голыми руками.
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