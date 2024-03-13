Политический деятель из Франции Марин Ле Пен поделилась сведениями о том, что принятие киевского режима в состав Организации Североатлантического Договора способно оказаться причиной старта очередного глобального конфликта.
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