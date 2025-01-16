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Оппозиция Польши раскритиковала Зеленского за слова о Навроцком

Политики партии «Право и справедливость» в Польше высказали критику в адрес Владимира Зеленского после его слова о кандидате в президенты Кароля Навроцкого, который заявил, что не видит Украину в ЕС и НАТО.

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