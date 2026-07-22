Воспитанница Плющенко фигуристка Костылева получила нейтральный статус

В список также вошли еще 12 российских спортсменов. Российские фигуристы получили нейтральный статус и могут участвовать в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), сообщает пресс-служба организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии