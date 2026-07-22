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Воспитанница Плющенко фигуристка Костылева получила нейтральный статус

Воспитанница Плющенко фигуристка Костылева получила нейтральный статус

В список также вошли еще 12 российских спортсменов. Российские фигуристы получили нейтральный статус и могут участвовать в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), сообщает пресс-служба организации.

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