Военное обозрение

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Разные судьбы: муж-рабочий, бизнесмен-сварщик и крановщик новой формации

Разные судьбы: муж-рабочий, бизнесмен-сварщик и крановщик новой формации

Вот примерно на таком или на очень похожем кране как раз и ездит герой сегодняшнего рассказа Нас зовет рабочая эпоха, Не боимся в мире ничего.

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