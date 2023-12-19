Советник главы ДНР Гагин: солдаты ВСУ покинули ряд позиций под Новомихайловкой

Украинские военнослужащие покинули ряд позиций, находящихся на переднем крае линии обороны в районе населённого пункта Новомихайловка в ДНР, рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин.
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