Эксперты дали советы по выгодной перепродаже авто в разных комплектациях

Специалисты по оценке и выкупу автомобилей в сервисе для покупки, обслуживания и продажи авто компании «СберАвто» рассказали «Известиям», в каких случаях выбор комплектации позитивно влияет на цену и скорость продажи автомобиля на вторичном рынке.