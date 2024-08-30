Эксперты дали советы по выгодной перепродаже авто в разных комплектациях

Специалисты по оценке и выкупу автомобилей в сервисе для покупки, обслуживания и продажи авто компании «СберАвто» рассказали «Известиям», в каких случаях выбор комплектации позитивно влияет на цену и скорость продажи автомобиля на вторичном рынке.
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