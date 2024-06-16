Краснокнижный горбатый китенок вызволен из сетей в Баренцевом море

Росприроднадзор подтверждает спасение кита в Баренцевом море. Краснокнижный горбатый кит-детеныш, который в начале июня запутался в Баренцевом море у Териберки Мурманской области в рыболовных сетях, вызволен из них.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии