Что случилось в мире за ночь, 4 июля: главные новости «Известий»

В ночь на 4 июля в России и мире произошли следующие важные события: власти Калининградской области передали в правительство и администрацию РФ варианты ответных мер на действия Литвы, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил уход украинских военных из Лисичанска; посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник рассказал об обнаружении документов, которые станут на трибунале доказательствами привлечения наемников в украинские военные формирования, в столице Дании произошла стрельба в торговом центре, в результате которой три человека погибли, глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила о рассмотрении возможности конфисковать попавшие под санкции российские активы для передачи Украине.