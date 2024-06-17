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Опенда об отмене гола Бельгии: «Я не чувствовал, что касаюсь мяча рукой, меня толкал защитник. Немного жесткое решение»

Команда Доменико Тедеско потерпела поражение в первом туре группового этапа Евро-2024 со счетом 0:1. На 86-й минуте главный арбитр матча Халил Мелер отменил гол Ромелу Лукаку, посмотрев видеоповтор – Опенда подыграл себе рукой по ходу атаки.

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