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"Россия ставит на колени экономику США": Русские добились своего. Ни одна страна в мире не сможет помочь Вашингтону

"Россия ставит на колени экономику США": Русские добились своего. Ни одна страна в мире не сможет помочь Вашингтону

Беспрецедентное решение Владимира Путина оказалось наиболее болезненным ударом по Вашингтону, чем можно было предположить.

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Комментарии
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Виктор Горшков
США по информации СМИ России закупили  для своих АЭС на несколько лет вперед. За это время много воды утечет. Не надо говорить гоп ,пока не перепрыгнешь. Любят наши чиновники похвастаться раньше времени,а когда не получится,они надеются,что никто об этом не вспомнит.
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13 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Возникает вопрос, почему это не сделали раньше? Сразу после первого пакета санкций?
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12 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
США просто &quot;купят с потрахами&quot; наших чиновников и всю ГД РФ, не остановятся ни перед чем, но своего добьются, пока мы будем сидеть и сопли жевать.
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12 час.

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