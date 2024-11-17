"Россия ставит на колени экономику США": Русские добились своего. Ни одна страна в мире не сможет помочь Вашингтону

Виктор Горшков

США по информации СМИ России закупили для своих АЭС на несколько лет вперед. За это время много воды утечет. Не надо говорить гоп ,пока не перепрыгнешь. Любят наши чиновники похвастаться раньше времени,а когда не получится,они надеются,что никто об этом не вспомнит.