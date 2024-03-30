Сотрудники Хмельницкого областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) написали заявление в полицию в связи с нападением «группы агрессивных местных жительниц» на военных Шепетовского районного военкомата.
На Украине военкомы обратились в полицию после нападения женщин
Комментарии
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лл
лина любимцева
Помню на Украине, еще в советское время... В городе Коростышеве, Житомирской области это было. ВЕЧЕРОМ, после работы шел сильно подвыпивший мужичок....Не пьяница, работяга... Милиция хотела его повязать - и в вытрезвитель отправить... Так проходящие мимо местные женщины отбили пьяного от милиции, и отвели домой... Он где-то жил неподалеку от места задержания... ТАК ЧТО, украинским бабам отбивать мужиков от силовиков - не привыкать.
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