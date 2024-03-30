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Аргументы и Факты

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На Украине военкомы обратились в полицию после нападения женщин

На Украине военкомы обратились в полицию после нападения женщин

Сотрудники Хмельницкого областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) написали заявление в полицию в связи с нападением «группы агрессивных местных жительниц» на военных Шепетовского районного военкомата.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Помню на Украине, еще в советское время... В городе Коростышеве, Житомирской области это было.  ВЕЧЕРОМ, после работы шел сильно подвыпивший мужичок....Не пьяница, работяга...  Милиция хотела его повязать - и в вытрезвитель отправить... Так проходящие мимо местные женщины отбили пьяного от милиции, и отвели домой...  Он где-то жил неподалеку от места задержания...  ТАК ЧТО, украинским бабам отбивать мужиков  от силовиков - не привыкать.
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