В беседе с RT режиссёр Павел Лунгин рассказал, что нового открыл для себя в процессе работы над документальным фильмом «Четыре жизни Петра Мамонова», который выйдет в прокат 22 октября.
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