Добилась своего: Софи Тернер отобрала детей у Джо Джонаса

Тейлор Свифт вмешалась в развод супругов. Софи Тернер воссоединилась с дочками LEGION-MEDIAФанаты звезды культового сериала «Игра Престолов» Софи Тернер обсуждают последние новости о ее разводе с Джонасом.
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