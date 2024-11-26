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В якутском поселке Тикси бушует пурга

В поселке Тикси Булунского района Якутии бушует пурга. Сегодня порывы ветра достигли 38 м с. Из-за непогоды в поселке второй день не работают детские сады и школы, а женщинам, чей труд не связан с непрерывным производством, разрешили не работать.

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