Народный банк Китая обратил внимание на малый и средний техно-бизнес

Народный банк Китая (НБК) объявил меры поддержки технологических инноваций. Регулятор рефинансирует долги малых и средних предприятий этой сферы на сумму 500 миллиардов юаней (70 миллиардов долларов США).
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