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Пушков оценил реакцию на слова Путина о легионерах в российском футболе

Пушков оценил реакцию на слова Путина о легионерах в российском футболе

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале в субботу, 11 сентября, прокомментировал реакцию руководителей российских футбольных клубов на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против отмены ограничений на легионеров.

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