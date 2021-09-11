Пушков оценил реакцию на слова Путина о легионерах в российском футболе

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале в субботу, 11 сентября, прокомментировал реакцию руководителей российских футбольных клубов на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против отмены ограничений на легионеров.
Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале в субботу, 11 сентября, прокомментировал реакцию руководителей российских футбольных клубов на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против отмены ограничений на легионеров.
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