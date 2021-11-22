Спорт Уик-Энд

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Вячеслав Колосков – о причинах ухода Черчесова из сборной: Команда после ЧМ не прогрессировала. Игроки постарели…

Вячеслав Колосков – о причинах ухода Черчесова из сборной: Команда после ЧМ не прогрессировала. Игроки постарели…

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил в интервью «Спорт уик-энду», что решение об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной после Евро-2020 было верным.

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