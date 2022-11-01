Кубанского полицейского, который спас людей из застрявшего на рельсах авто, наградили медалью

Правоохранитель успел вытащить водителя и пассажира из машины перед приближающимся составом.В апреле 2021 года полковник юстиции Алексей Руднев заметил искорёженный автомобиль на рельсах возле хутора Суповский в Тахтамукайском районе Адыгеи.