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Кубанского полицейского, который спас людей из застрявшего на рельсах авто, наградили медалью

Кубанского полицейского, который спас людей из застрявшего на рельсах авто, наградили медалью

Правоохранитель успел вытащить водителя и пассажира из машины перед приближающимся составом.В апреле 2021 года полковник юстиции Алексей Руднев заметил искорёженный автомобиль на рельсах возле хутора Суповский в Тахтамукайском районе Адыгеи.

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