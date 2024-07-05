В субботу в центре Иванова будет временно ограничено движение транспорта

В субботу в центре Иванова будет временно ограничено движение транспортаВ субботу 6 июля в Иванове развернётся одно из крупнейших спортивных событий - в областном центре пройдет четвертый полумарафон «Красная нить», который объединит свыше двух тысяч бегунов из многих регионов России.