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Иваново

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В субботу в центре Иванова будет временно ограничено движение транспорта

В субботу в центре Иванова будет временно ограничено движение транспорта

В субботу в центре Иванова будет временно ограничено движение транспортаВ субботу 6 июля в Иванове развернётся одно из крупнейших спортивных событий - в областном центре пройдет четвертый полумарафон «Красная нить», который объединит свыше двух тысяч бегунов из многих регионов России.

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