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«Непрерывные бои шли 48 суток» 80 лет назад Красная армия взяла Будапешт. Как это повлияло на ход войны?

«Непрерывные бои шли 48 суток» 80 лет назад Красная армия взяла Будапешт. Как это повлияло на ход войны?

13 февраля 1945 года завершилась Будапештская стратегическая наступательная операция, в ходе которой Красная армия разгромила 56 соединений противника, штурмом взяла венгерскую столицу, окружив и уничтожив внушительную группировку немецких и венгерских войск.

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