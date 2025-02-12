«Непрерывные бои шли 48 суток» 80 лет назад Красная армия взяла Будапешт. Как это повлияло на ход войны?

13 февраля 1945 года завершилась Будапештская стратегическая наступательная операция, в ходе которой Красная армия разгромила 56 соединений противника, штурмом взяла венгерскую столицу, окружив и уничтожив внушительную группировку немецких и венгерских войск.
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