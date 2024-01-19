Лед на водоемах и каналах Астрахани остается опасно тонким

Для массового катания на коньках ему не хватает толщины почти вдвое. Сегодняшний мониторинг толщины льда на акваториях городских водоемов и каналов, регулярно проводимый сотрудниками МБУ «Аварийно-спасательный центр», вновь показал, что перемещаться по замерзшей водной поверхности опасно.