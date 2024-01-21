Как красиво соскочить с украинской темы

Хохлы кончаются, а продолжать воевать с Россией чужими руками так удобно! Как быть, чтобы самим всегда оставаться в стороне? Как же Штатам и рыбку съесть и штаны не замочить? И тут появляется идея, которая должна овладеть массами от Софии до Хельсинки: Нечего ждать от НАТО благодати, надо самим объединяться и воевать с Россией! Это контуры схемы, по которой Штаты могут выскочить из украинского капкана и сосредоточить свои усилия на китайском направлении.