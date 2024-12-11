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Захарова: Запад долгие годы вводил «удушающие» санкции против Сирии

Захарова: Запад долгие годы вводил «удушающие» санкции против Сирии

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что западные государства на протяжении длительного времени применяли в отношении Сирии меры экономического давления, которые можно охарактеризовать как «удушающие».

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