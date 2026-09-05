Николай Воробьев выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Олега Лукичева

Николай Воробьев отметил, что Олег Лукичев был талантливым хирургом, спасший не одну жизнь.Сенатор РФ, секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев выразил соболезнования родным и близким Олега Лукичева - известного хирурга, председателя Тульской областной Думы 3 созыва.
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