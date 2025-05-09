Россия "сделала" General Electric и Siemens. И доказала, что готова защищать свои интересы даже силой

КОШКИН Пока мир следил за геополитическими и прочими баталиями, Россия тихо совершила, казалось бы, невозможное: из страны, которая ещё вчера критически зависела от западных турбин, превратилась в пятого игрока в этом элитном клубе производителей энергогигантов.