Сами себе выписали постановление и поставили печати: банду земельных махинаторов осудили в Новосибирске

Землю на восемь миллионов рублей смогла присвоить банда из нескольких человек. Мужчины сами выписали себе постановление мэрии, заверили его поддельными печатями и зарегистрировали на себя имущество в кадастровой службе.
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