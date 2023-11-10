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Сами себе выписали постановление и поставили печати: банду земельных махинаторов осудили в Новосибирске

Сами себе выписали постановление и поставили печати: банду земельных махинаторов осудили в Новосибирске

Землю на восемь миллионов рублей смогла присвоить банда из нескольких человек. Мужчины сами выписали себе постановление мэрии, заверили его поддельными печатями и зарегистрировали на себя имущество в кадастровой службе.

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