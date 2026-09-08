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Хачанов о неправильном произношении его фамилии: «Как есть. На каком-то турнире Шаповалова объявляли как «Шалоповалова»

Карен Хачанов рассказал, как относится к неправильному произношению его фамилии. – Когда вы слышите, как ваше имя произносят по-разному уже много лет, вас это раздражает? – А что я могу сделать? Некоторые фамилии и правда произносить легче, а некоторые – труднее.

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