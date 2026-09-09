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Царьград

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Медведев объяснил, что повлияло на его резкую антизападную риторику

Медведев объяснил, что повлияло на его резкую антизападную риторику

Дмитрий Медведев в интервью "Ведомостям" рассказал о причинах ужесточения своей риторики. Он отметил, что поведение ряда западных стран повлияло на его позицию и совпадает с мнением большинства русских.

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