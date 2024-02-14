Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 14 февраля

Владимир Путин , которые затрагивают разные сферы жизни россиян. В частности, президент утвердил право малоимущих на съемное жилье вместо аварийного, соцдоплаты к пенсии для участников студенческих отрядов и запрет увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет.
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