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Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 14 февраля

Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 14 февраля

Владимир Путин , которые затрагивают разные сферы жизни россиян. В частности, президент утвердил право малоимущих на съемное жилье вместо аварийного, соцдоплаты к пенсии для участников студенческих отрядов и запрет увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет.

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