Управление туризма Севастополя проиграло суд по возврату бюджетных денег

Арбитражный суд Севастополя отказал управлению туризма города Севастополя в иске к туроператору «Мир Прекрасен» с требованием добровольного возврата средств, выделенных на поддержку одного из туристических проектов.
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