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Овечкин против «Питтсбурга»: 2-й подряд матч с голом, 7 бросков и 2 хита за 21:05 при 5:32 в большинстве

Александр Овечкин нанес 7 бросков в створ в матче с «Питтсбургом». Капитан «Вашингтона» забросил шайбу во 2-й игре подряд.

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