В Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности из-за заморозков

Гидрометцентр России предупредил, что на территории Московской области в ночь на 17 сентября и утром в пятницу ожидается до минус 1°С.
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