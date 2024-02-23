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Политолог Ищенко резко оценил идею замены СВО на КТО

Политолог Ищенко резко оценил идею замены СВО на КТО

Политолог Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы аудитории издания «Военное дело», резко оценил идею замены СВО на КТО.

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