Политолог Ищенко резко оценил идею замены СВО на КТО

Политолог Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы аудитории издания «Военное дело», резко оценил идею замены СВО на КТО.
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