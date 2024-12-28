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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тимоти Шаламе рассказал, как гонялся на велосипеде за автобусом «Сент-Этьена»: «Это команда, за которую я болею больше всего в мире. Больше, чем за «Нью-Йорк Никс»

Франко-американский актер вспомнил, как он на велосипеде гонялся за автобусом команды до гостиницы и восхищался поколением Димитри Пайета и Бафетимби Гомиса (оба игрока выступали за «Сент-Этьен» в период с 2007 по 2009 годы).

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