Тимоти Шаламе рассказал, как гонялся на велосипеде за автобусом «Сент-Этьена»: «Это команда, за которую я болею больше всего в мире. Больше, чем за «Нью-Йорк Никс»

Франко-американский актер вспомнил, как он на велосипеде гонялся за автобусом команды до гостиницы и восхищался поколением Димитри Пайета и Бафетимби Гомиса (оба игрока выступали за «Сент-Этьен» в период с 2007 по 2009 годы).