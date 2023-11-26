Яркое ледовое шоу провели для жителей Химок на Театральном катке

Торжественное открытие Театрального катка с ярким ледовым шоу состоялось в Химках. Олимпийские чемпионы порадовали зрителей профессиональными выступлениями, а гости мероприятия поздравили местных жителей со стартом ледового сезона.
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