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Царьград

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В Екатеринбурге заметили автоподставщицу, которая бросалась под колеса автомобилей

В Екатеринбурге заметили автоподставщицу, которая бросалась под колеса автомобилей

Старанная женщина караулила автомобили и пыталась спровоцировать ДТП.Жители Екатеринбурга 13 августа заметили странную женщину, которая караулила проезжающие автомобили и пыталась спровоцировать ДТП.

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