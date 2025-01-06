Российские десантники эвакуировали в тыл трофейную БМП ВСУ

В курском приграничье ремонтно-эвакуационная группа доставила трофейную боевую машину пехоты (БМП) в расположение отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) с Дальнего Востока.
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