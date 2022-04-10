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Сергей Иванов: «»Не думаю, что в ближайшее время в Лиге ВТБ появятся китайские клубы»

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов сомневается, что в ближайшее время в лиге будут играть китайские клубы, но считает, что появление команд из других стран возможно.

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