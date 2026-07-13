Дело завели после обрушения пирса на пляже в Артёме в Приморье

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после обрушения пирса на пляже в Артёмовском городском округе в Приморском крае, в результате которого пострадали четверо, включая троих подростков.
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