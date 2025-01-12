Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В ГД считают, что переход на четырехдневку возможен в ближайшие 10 лет

В ГД считают, что переход на четырехдневку возможен в ближайшие 10 лет

Если рабочую неделю сократят до четырех дней, то такой график будет точно у офисных сотрудников. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразила член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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