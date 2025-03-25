Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко устроил скандал на Мальдивах (видео)

﻿﻿Продюсеры Яна Рудковская и Евгений Плющенко наслаждаются отдыхом на Мальдивах с детьми. Пара приехала на остров после напряженной работы над различными проектами, и отдых нужен был не только им, но и их старшему сыну, 12-летнему Саше, который активно участвует в соревнованиях по фигурному катанию и тренируется под руководством отца.