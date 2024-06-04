Экипажи Су-34 поразили бомбами ФАБ-500 опорный пункт и живую силу ВСУ в зоне СВО

Скриншот видео Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожили опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск "Центр".
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